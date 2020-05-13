Кабмин Украины смягчил карантин – разрешил передвижение в группах до восьми человек

13.05.2020, 16:10, Новости дня

Кабинет Министров Украины на заседании 13 мая разрешил передвижение граждан группами до восьми человек, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Правительство внесло изменения в постановление №211 “О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2” от 11 марта.

Изменения презентовал на заседании министр здравоохранения Максим Степанов.

“Относительно количества лиц, которые могут передвигаться. У нас было “не более двух лиц”, мы добавили “не более восьми лиц”, – рассказал министр.

Он также сообщил, что теперь за столами на летних площадках кафе могут находиться четверо, а не двое граждан, но расстояние между местами для сидения должно быть 1,5 м.

“Кроме того, [в постановлении] у нас были летние террасы только под открытым небом. Но, пообщавшись с рестораторами, мы добавили: “на открытом воздухе, под тентами, на веранде”, – сказал министр.

Требование не появляться в общественных местах без индивидуальных средств защиты, в количестве больше двух человек и без документов действовало с 6 апреля.

Карантин в Украине был введен 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничили работу транспорта. В Киеве, Харькове и Днепре 17 марта закрыли метро. В некоторых городах общественным транспортом сейчас могут пользоваться только медики, полицейские, спасатели и сотрудники предприятий критической инфраструктуры.

Ограничительные меры будут действовать минимум до 22 мая, однако с 11 мая в Украине начался первый этап ослабления карантина (всего их пять). Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы, а также летние площадки кафе.

Следующий этап смягчения карантина, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, может начаться с 22 мая.

В Украине по состоянию на утро 13 мая зарегистрировано 16 425 случаев коронавирусной инфекции, умерли 439 человек. Всего в мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом инфицировалось более 4,28 млн человек, 292,6 тыс. из них скончались.