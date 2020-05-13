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13.05.2020, 16:10, Новости дня

По состоянию на 13 мая в мире от коронавирусной инфекции вылечились более 1,5 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни в режиме онлайн.

На момент публикации новости выздоровели 1 503 964 человек.

Больше всего выздоровевших зарегистрировано в США (230,2 тыс.), Германии (148,7 тыс.), Испании (138,9 тыс.), Италии (109 тыс.), Турции (98,8 тыс.), Иране (89,4 тыс.), Китае (79,2 тыс.), Бразилии (72,5 тыс.) и Франции (57,8 тыс.).

В других странах выздоровели менее 50 тыс. человек.

На данный момент подтверждено 4 281 838 случаев заражения COVID-19 (292,3 тыс. из них скончались). Таким образом, к 13 мая вылечилось более трети пациентов с коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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