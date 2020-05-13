Зеленский намерен продлить блокировку российских сайтов и соцсетей – СМИ

13.05.2020, 16:10, Новости дня

Президент Украины Владимир Зеленский планирует продлить блокировку российских сайтов и социальных сетей на территории Украины. Об этом “Укринформу” сообщил источник в Офисе президента.

“Да, планируется продлить запрет “ВКонтакте” и “Одноклассников”, – сказал источник.

Собеседник агентства уточнил, что сначала соответствующее решение должен принять Совет национальной безопасности и обороны, затем Зеленский сможет подписать указ о продлении блокировки. Источник не сказал, когда может состояться заседание СНБО.

Доступ к некоторым российским и сепаратистским ресурсам ограничен с мая 2017 года на срок от одного до трех лет в соответствии с указом президента №133/2017, которым тогдашний глава государства Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о санкциях против российских и украинских физических лиц и компаний.

В санкционный список среди прочих попали социальные сети “ВКонтакте” и “Одноклассники”, а также сервисы Mail.Ru и “Яндекс”, сайты российских антивирусных компаний “Лаборатория Касперского” и “Доктор Веб”. 17 мая указ был опубликован в “Урядовому кур’єрі” и официально вступил в силу. В 2018-м и 2019 годах в документ вносились изменения (указы №176/2018 и №82/2019).

На сайте президента была зарегистрирована петиция с просьбой отменить санкции в отношении российских соцсетей, однако Порошенко отказался ее удовлетворить. В ответе на петицию он подчеркнул, что “ВКонтакте” и Mail.Ru “широко использовались российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан”.

О том, что санкции в отношении российских и сепаратистских сайтов должны действовать, в июле – августе 2019 года заявляли и представители команды действующего президента Украины Владимира Зеленского. Так, экс-секретарь СНБО Александр Данилюк 22 июля сообщил, что санкции останутся в силе до истечения срока действия или законной отмены. 5 августа тогдашний советник президента, а сейчас министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что снимать блокировку с российских социальных сетей “Одноклассники” и “ВКонтакте” нецелесообразно.

13 мая в Верховной Раде Украины собрали 150 подписей нардепов, необходимых для созыва внеочередной сессии парламента, на которой планируется принять решение о блокировке российских сайтов.