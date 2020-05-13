 

Компания Honor презентует планшет Tablet V6 с 5G и Wi-Fi 18 мая

13.05.2020, 16:09, Разное

Компания Honor планирует 18 мая презентовать планшет Tablet V6 с поддержкой 5G и Wi-Fi пятого поколения. На сайте бренда появилось официальное сообщение о выпуске гаджета.
Планшет функционирует на базе чипа Kirin 820 5G с ядрами Cortex-A76 и частотой до 2,36 ГГц. Также устройство будет оборудовано графическим интерфейсом ARM Mali-G57MP6. Гаджет получит ОЗУ в размере 8 Гб. Широкие рамки, находящиеся на передней панели планшета, отличают его от других современных устройств. Производитель предпочел не рассказывать более подробно о новом портативном гаджете Honor Tablet V6.

Базовая версия устройства со встроенной памятью 125 Гб будет стоить $300. Планшет с ПЗУ на 256 Гб компания Honor предлагает приобрести за $500. Согласно тизеру, производитель добавит в комплект с гаджетом чехол и защитное стекло. Все покупатели, которые оформили предзаказ на планшет до 30 мая, получат в подарок беспроводные наушники от компании. Информация из пресс-релиза от Honor гласит, устройство можно использовать в качестве планшетного компьютера для работы в интернете, а не как коммуникатор.



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