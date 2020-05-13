Госдума приняла закон о дистанционном голосовании на федеральном уровне

13.05.2020, 16:08, Новости дня

Госдума во втором и третьем чтении одобрила законопроект о возможности дистанционного сбора подписей избирателей, а также дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.

В документе говорится о возможности сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг. Речь идет о сборе подписей для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума, передает ТАСС.

Профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту ко второму чтению установил, что количество собранных онлайн подписей должно быть прописано в законе субъекта России, однако оно не может превышать 50% от общего количества подписей, необходимых для регистрации кандидата.

Кроме того, законопроект уточняет требования по заполнению подписных листов. Отмечается, что «при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество», а не только подпись.

Также комитет одобрил возможность дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Изменения предлагается внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». Случаи и порядок голосования в дистанционном формате и по почте будет устанавливать Центральная избирательная комиссия.

Предложено также внести соответствующие поправки в закон о выборах депутатов Госдумы. Избиратели смогут голосовать как по почте, так и дистанционно.

Кроме того, Дума одобрила во втором и третьем чтении проект закона о проведении эксперимента по дистанционному электронному голосованию на выборах всех уровней в Москве в 2020-2021 годах.

Организацию, осуществление и установление итогов дистанционного голосования обеспечит специальная участковая избирательная комиссия по такому формату голосования.

В случае принятия законопроекта москвичи смогут проголосовать через интернет на выборах депутатов Госдумы в сентябре 2021 года.

Напомним, 13 мая группа депутатов Госдумы от «Единой России» внесла на рассмотрение нижней палаты парламента поправку о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.