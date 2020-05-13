Козак прибыл с визитом в Берлин

13.05.2020, 16:08, Новости дня

Заместитель главы администрации российского президента Дмитрий Козак прибыл с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению немецкой стороны, сообщил информированный источник.

«Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Сегодня он вернется обратно», – сказал собеседник РИА «Новости».

По его словам, в ходе визита планировалось, что Козак установит личный контакт с помощником канцлера Германии Ангелы Меркель, так как ранее они не встречались лично.

Другой источник агентства сообщал, что Козак является ключевым переговорщиком по Украине, и все детали переговоров невозможно обсудить в формате телеконференции.

В конце апреля министры иностранных дел России, Украины, Франции и Германии обсудили очередной обмен удерживаемыми лицами в Донбассе.

16 апреля в Донбассе прошла процедура обмена пленными между самопровозглашенной ДНР и Киевом. Это первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал Донецку 10 удерживаемых лиц, Донецк передал киевской стороне девять человек.