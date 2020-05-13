В ВОЗ рассказали об условиях отмены или ослабления карантина

13.05.2020, 16:05, Разное

Чтобы облегчать или отменять карантинные меры с минимальным риском, необходимо соблюдать определенные условия. О них рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге, сообщает CNBC.

Тедрос Адханом Гебрейесус указал, что страны, которые стали облегчать меры карантина (Китай, Южная Корея, Германия), столкнулись с повторным, пусть и небольшим, ростом заболеваемости COVID-19. С другой стороны, отметил гендиректор ВОЗ, эти государства смогли наладить качественный эпидемиологический надзор за инфекцией, то есть в случае обострения ситуации они в состоянии принять меры.

Ряд стран в эти дни заявил о решении облегчить карантинные меры. В связи с этим Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, в чем должна убедиться каждая страна, прежде чем постепенно отменять ограничения.

Гендиректор ВОЗ указал, что, во-первых, перед отменой карантина каждая страна должна быть уверена, что эпидемия под контролем. «Во-вторых, – сказал Гебрейесус, – справится ли система здравоохранения с увеличением количества случаев болезни, которое может случиться после ослабления определенных мер?» Третье, в чем необходимо быть уверенным, это способность системы надзора за инфекциями выявлять новые случаи и отслеживать контакты заболевших.

Слова гендиректора ВОЗ дополнил Майк Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям. Он сказал:

«Многие страны во время карантина делали систематические инвестиции в укрепление системы здравоохранения, чтобы усилить ее мощность. Многие этого не делали. И нам нужно, чтобы каждая страна внедрила необходимые меры, чтобы, как минимум, вторая волна инфекции не оказалась мощнее первой».