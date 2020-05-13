Для борющихся с коронавирусом врачей учредят медаль

13.05.2020, 16:05, Новости дня

В Бурятии для врачей, вступивших в борьбу с коронавирусом, учредят медаль. Награда будет создана по поручению главы Бурятии, передает ГТРК "Бурятия". Утверждение соответствующего законопроекта пройдет на ближайшей сессии Хурала.

Медики сейчас находятся на настоящей передовой, серьезно рискуют, отдают все свои силы, чтобы помочь пациентам COVID-19. Очень важно, чтобы они знали о нашей признательности, чувствовали нашу поддержку, отметил глава администрации главы и правительства Баир Цыренов.

Выбрать название для новой медали, а также ее внешний вид смогут сами жители. Голосование состоится на сайте "Гордость Бурятии". Создатели лучшего проекта получат 150 тысяч рублей. Ну, а награжденные медицинские работники смогут претендовать на звание "Ветеран труда республики".

Как сообщил глава Роспотребнадзора Бурятии Сергей Ханхареев, эпидемиологическая ситуация в регионе позволила снять часть ограничений. В том числе, открылись небольшие торговые объекты, разрешены прогулки и занятия спортом на улице — с обязательным соблюдением дистанции. Возобновили работу предприятия сферы услуг, ремонтные мастерские. Деятельность их будет возможна только при строгом следовании всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, подчеркнул Сергей Ханхареев.

Текст:

ГТРК "Бурятия"