Доктор Мясников о триллере “Заражение”: поначалу подумал, что это новости

13.05.2020, 16:05, Новости дня

Официальный представитель Оперативного штаба по коронавирусу, главврач московской ГКБ №71 Александр Мясников рассказал о том, как отреагировал на фантастический триллер "Заражение", снятый Стивеном Содебергом и вышедший на экраны в 2011 году.

Его сюжет очень схож с реальной ситуацией, которая происходит сейчас в мире в условиях пандемии коронавируса.

Феномен фильма, предвосхитившего будущее, поразил огромное количество зрителей.

Доктора Мясникова в эфире интернет-программы на канале "СоловьевLive" спросили о том, смотрел ли он его, и как оценивает сюжет.

Врач ответил, что посмотреть решил совсем недавно, во время просмотра ненадолго заснул, а когда проснулся, то не сразу понял, что это – художественный фильм, а не новости, поскольку на экране были люди в масках, больницы и другие кадры, сопутствующие сегодняшним реалиям.

"Все логично, правильно и очень похоже на ту ситуацию, которая может быть. Вполне реальный сценарий", — ответил Мясников на вопрос слушательницы передачи "Спасибо, доктор!" о сюжете фильма "Заражение".

По сообщениям СМИ он, кстати, стал одним из самых востребованных фильмов у россиян во время самоизоляции.