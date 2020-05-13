Японские компании не спешат уходить из Китая

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13.05.2020, 16:05, Новости дня

Усилия властей Японии по предоставлению государственных субсидий компаниям, чтобы они могли диверсифицировать свои цепочки поставок, вряд ли приведут к крупномасштабному исходу из Китая в Японию или в страны Юго-Восточной Азии, пишет South China Morning Post.

Пять японских компаний заявили, что они намерены продолжать производство в Китае, поскольку он остается критически важным рынком и было бы дорого и неоправданно разрушительно, особенно сейчас, переносить большую часть своих операций в другое место.

"Toyota не планирует менять свою стратегию в Китае или Азии из-за текущей ситуации, — говорится в заявлении автопроизводителя. — Автомобильная промышленность использует множество поставщиков и управляет обширной цепочкой поставок, и было бы невозможно просто переключиться в одно мгновение. Мы понимаем позицию правительства, но у нас нет планов менять наше производство".

Производитель строительных материалов и жилищного оборудования Lixil Corporation заявил, что не имеет планов по перемещению производства из Китая. "Мы управляем гибкой глобальной цепочкой поставок с более чем 100 производственными базами по всему миру. Эта гибкая и полностью интегрированная структура позволила нам частично поглотить удар от COVID-19", — говорится в сообщении компании.

Еще один японский производитель, пожелавший остаться неназванным, заявил, что продолжит выпускать свою продукцию в Китае, поскольку компания разрабатывает продукцию для Китая и продает ее там же.

В рамках рекордного пакета стимулирующих мер, принятого на фоне пандемии коронавируса, правительство Японии выделило 220 миллиардов иен ($2 миллиарда) для компаний, которые хотят перенести производство обратно в Японию, и еще 23,5 миллиарда иен для фирм, которые хотят перенести производство в Юго-Восточную Азию.

Этот шаг был сделан после того, как автомобильные компании и другие производители столкнулись с нехваткой запчастей из Китая. Производство было временно остановлено на большей части территории страны в начале года в рамках борьбы с распространением коронавируса.



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