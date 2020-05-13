Названы приоритетные науки после вспышки коронавируса

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13.05.2020, 15:53, Новости дня

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что химия и биология станут приоритетными научными направлениями после завершения вспышки коронавируса, а медицинская промышленность станет доминирующей во многих странах.

«Сегодня по прогнозам считается, что из направлений именно химия и биология, после того стресса для всех государств, выйдет на первый план, и это явно. О том, что медицинская промышленность станет доминирующей, приоритетной для многих стран, это тоже становится очевидно, поэтому вкладываться в направление научных разработок, создание производственных баз, это необходимо», – передает РИА «Новости» слова Мурашко.

Также он отметил, что «здравоохранение – часть экономики, которая позволяет развиваться всем остальным направлениям», и подчеркнул важность увеличения финансирования.

Ранее Мурашко указал, как в последнее время в обществе изменилось отношение к медикам и их поддержке. В начале мая был подписан указ о страховых выплатах для медицинских работников.

Напомним, в начале апреля президент Владимир Путин заявил, что для медработников, которые работают с больными коронавирусом, установлена специальная федеральная выплата: врачам выплатят 80 тыс. рублей, среднему медперсоналу – 50 тыс. рублей, младшему – 25 тыс. рублей.



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