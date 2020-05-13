Лечебные свойства крови с антителами к коронавирусу поставили под сомнение

13.05.2020, 15:53, Новости дня

Сведения о наличии в крови антител к коронавирусу не являются достаточным для того, чтобы считать ее пригодной для лечения вируса, сообщил исполняющий обязанности директора НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачевой Александр Кулагин.

По мнению Кулагина, «сам факт, что переболевший сдал тест в какой-то лаборатории, который лишь указывает, что антитела имеются, для перспективы метода лечения недостаточен», передает «Интерфакс».

Так Кулагин прокомментировал возможность сдать анализ на антитела в частных лабораториях Санкт-Петербурга.

Отмечается, что в данный момент перед исследователями «стоит задача более углубленного обследования доноров и заготовленных продуктов».

«Мы говорим не просто о тестировании на антитела, хотя такие методы, показывающие наличие или отсутствие антител, существуют, и они качественные. С точки зрения развития технологии лечения, нам важно знать титр антител и являются ли они вирус-нейтрализующими», – добавил ученый.

Кулагин отметил, что пассивная иммунизация – метод лечения, применяемый более 100 лет, спектр болезней, в том числе вирусных, которые лечили с помощью пассивной иммунизации, обширен, но не при всех болезнях метод показал эффективность. По его данным, в мире проводится порядка 170 исследований лечения COVID-19 плазмой с антителами.

В свою очередь главный врач Городской станции переливания крови Санкт-Петербурга Татьяна Засухина отметила, что опыт московских клиник показывает эффективность лечения плазмой с антителами к COVID-19 примерно в 30% случаев: «Мы знаем (…), что применение плазмы более эффективно при течении болезни в средней тяжести, до ИВЛ, отклик имеется не у всех пациентов. Все эксперты сходятся в том, что это не панацея, плазма с антителами может помочь примерно в 30% случаев».

Ранее глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, академик РАН, кардиолог Евгений Шляхто поставил под сомнение эффективность лечения коронавируса плазмой.

При этом врач-гематолог Елена Мисюрина в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщила, что «у всех пациентов, кому мы смогли выполнить переливание плазмы от донора с антителами, улучшилось состояние».