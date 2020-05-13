 

Архангельская область и НАО подписали меморандум об объединении

13.05.2020, 15:53, Новости дня

Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали меморандум, договорившись о начале объединения регионов, сообщили в администрации НАО.

Они подписали соответствующий документ в среду, передает РИА «Новости».

НАО одновременно является самостоятельным субъектом и входит в состав Архангельской области. 2 апреля губернатор Архангельской области Игорь Орлов подал в отставку. На его место был назначен глава Ненецкого округа Александр Цыбульский, НАО временно возглавил его зам Юрий Бездудный.

Ранее политолог Евгений Минченко объяснил газете ВЗГЛЯД, что логика объединения двух регионов заключается в том, чтобы убрать лишние бюрократические цепочки и выровнять бюджетное обеспечение.

До этого врио главы Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подтвердил сообщения о решении объединить регион с Архангельской областью. Еще в начале апреля сообщалось, что Архангельская область и Ненецкий автономный округ могут объединиться в один регион. Вероятно, его возглавит Александр Цыбульский, назначенный президентом Владимиром Путиным на должность врио губернатора Архангельской области.



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