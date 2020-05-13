Путин: Поддержка граждан происходит в условиях дефицита бюджета

13.05.2020, 15:53, Разное

Российский президент Владимир Путин заявил, что финансовая поддержка граждан осуществляется в сложный период времени для государства. Казне не хватает бюджетных доходов из-за падения цены на нефть, поэтому правительство вынуждено искать иные финансовые источники.

По словам Владимира Путина, сейчас правительство находится в затрудненном положении. Приходится изыскивать средства для поддержки граждан, отдельных отраслей и предприятий, а также экономики в целом. Об этом он рассказал во время совещания, где обсуждались проблемы авиаперевозок.

Президент призвал доводить все меры до логического конца, в противном случае положительных результатов достичь не удастся. Кроме того, Владимир Путин посоветовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину, поскольку недавно портал Госуслуг не справился с нагрузкой, когда им решили воспользоваться граждане РФ для получения выплаты на детей.