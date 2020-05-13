В Госдуму внесли закон о праве полицейских вскрывать автомобили, а также поправку о возможности голосовать по почте

13.05.2020, 15:50, Новости дня

Правительство внесло в Госдуму поправки к закону “О полиции”, которые расширяют права силовиков. Соответствующий документ опубликован в базе данных Госдумы.

Согласно новым поправкам, полицейские получат права вскрывать машины и проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории – для задержания лиц. Также в документе говорится о расширении перечня обстоятельств для применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.

Законопроект также предусматривает освобождение силовиков от ответственности за совершенные им на службе действия.

“Сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции, если эти действия осуществлялись по основаниям и в порядке, установленным федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, составляющими правовую основу деятельности полиции”, – говорится в проекте.

Также депутаты от “Единой России” 13 мая внесли в Госдуму законопроект о возможности дистанционного электронного голосования. Согласно новым поправкам, россияне теперь смогут проголосовать на выборах и референдумах по почте и через интернет.

Центризбирком будет принимать решение, на каких выборах можно будет проголосовать дистанционно. Депутат и автор законопроекта Дмитрий Вяткин уточнил, что нововведение не коснется голосования по поправкам к Конституции, которое отложили из-за пандемии коронавируса.

Из-за распространения коронавирусной инфекции в России ЦИК перенес все запланированные региональные и местные выборы в период с 5 апреля по 21 июня на единый день голосования 13 сентября 2020 года.

Когда пройдет голосование по поправкам к Конституции, среди которых обнуление президентских сроков Владимира Путина, пока что неизвестно. В апреле “Коммерсант” писал, ссылаясь на источники, что голосование может пройти в конце июня – начале июля.