 

Столетняя россиянка вылечилась от коронавируса

13.05.2020, 15:48, Новости дня

В Москве в день своего 100-летия из больницы выписана пациентка, вылечившаяся от коронавируса, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.

«13 мая 2020 года в день своего 100-летия Пелагея Михайловна Пояркова выписана из Центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированного под прием больных новой коронавирусной инфекцией», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина находилась на плановом лечении в больнице, где у ее соседки по палате обнаружили коронавирус. В Центр мозга и нейротехнологий ФМБА Пояркова поступила с подтвержденным диагнозом и соответствующими симптомами.

Пелагея Пояркова родилась в Москве, ее супруг погиб в Великую Отечественную войну, сейчас женщина живет вместе с дочкой и зятем.

Ранее в Польше  от коронавируса вылечился столетний бывший партизан Станислав Бигос.



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