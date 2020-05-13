Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

13.05.2020, 15:48, Новости дня

Второй кассационный суд Москвы отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщила пресс-секретарь суда Динара Муслимова.

«Судебная коллегия отменила апелляционный приговор ввиду существенных нарушений уголовного и уголовно-процессуального законов при его вынесении и направила уголовное дело на новое апелляционное рассмотрение», – отметила Муслимова, передает ТАСС.

В определении суда отмечается, в эпизоде причинения телесных повреждений потерпевшему Соловчуку описательно-мотивировочная часть апелляционного приговора содержит существенные противоречия при оценке показаний свидетелей и осужденного Кирилла Кокорина.

«Показания ряда свидетелей, данные в судебном заседании, фактически не приведены в приговоре, и им не дана оценка в совокупности с другими доказательствами; описание преступного деяния не соответствует в полной мере изложенным в приговоре доказательствам», – отметили в суде.

В эпизоде насильственных действий в отношении потерпевших Пака и Гайсина суд усомнился в правильности юридической оценки действий осужденных.

«Судебная коллегия констатировала, что суд апелляционной инстанции, исключив из обвинения наличие предварительного сговора на совершение преступных действий, при квалификации содеянного не принял во внимание разъяснения Верховного суда РФ и не учел роль каждого из осужденных при нанесении телесных повреждений потерпевшим», – отметила пресс-секретарь.

Ранее в среду суд отправил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на новое рассмотрение в Мосгорсуд.

Футболисты содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы – по данным следствия, компания друзей сначала на улице избила Соловчука, а позже избила главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Осенью они вышли из колонии, весной вернулись в футбол.

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