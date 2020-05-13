Мнение: И в чём тогда смысл всего этого цирка?

13.05.2020, 15:45, Разное

Вчера в Кемерово было плюс двадцать восемь. Естественно, весь народ был на улицах. И я подумал – ну и в чём тогда смысл всего этого цирка с запретами и якобы изоляцией? Всё равно же никто их почти не соблюдает, так зачем ломать комедию и всё закрывать (а вот пивнухи почему-то так не закрыли…) и запрещать людям выходить, если они всё равно выходят? И кстати, а как вообще нужно измерять это дурацкое расстояние (“в ста метрах от вашего дома”) – с рулеткой ходить, что ли?

А вообще, скорее бы этот дурдом уже таки закончился. А то вон даже очки дурацкие, которые мне нужны, теперь не могу получить, ибо склады у интернет-магазинов закрыты…