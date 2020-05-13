Без имени

13.05.2020, 15:40, Разное

Солдат в пробитой каске, убитый снайпером в затылок. Символ войны — места обезличенной смерти.

Немецкий солдат, 1942 год. Фото: Leo / Bundesarchive

Железо кажется человеку твердым и прочным, и поэтому человек верит железу. Он водружает на голову каску и ходит в ней даже в жару. Солнце раскаляет железо на его голове, по вискам течет пот, о спину стучит котелок на ремне, портупея мешает дышать и жить, но человек все равно не снимает тяжелую каску, потому что это война и он верит, что она защитит его.

Пуля пробивает каску и оставляет в железе дырку с неровными краями. Ничего не может железо, не может защитить, не может спасти. Оно ломается и рвется от удара другого железа — маленькой пули, летящей со скоростью тысяча метров в секунду. С жестокой, издевательской, геометрической точностью пуля входит точно в середину затылка. Затылок для нее мягкий, как масло. Мгновенная смерть.

Он лежит, в жару, в своей униформе из плотного серого сукна, перепоясанный кожаными ремнями, которые только что так ладно обтягивали его плечи, спину и грудь, а теперь, когда он упал, сбились и обмякли на лежащей ничком фигуре. К одному из ремешков прицепилась травинка. У него белые оттопыренные уши, толстая шея и бритый затылок. Это все, что мы видим, и все, что мы знаем о нем. Смерть отняла все подробности его жизни.

Мы ничего не знаем о солдате вермахта, предположительно убитом советским снайпером выстрелом в затылок. Из Майнца он или из Кельна? Ходил ли в подростковые годы с радостью на занятия в гитлерюгенд или увиливал от них, испытывая отвращение к переросткам в коротких штанах, обуянным любовью к фюреру и патриотизмом? Пошел ли в армию с воодушевлением, потому что мечтал пройти на параде, высоко поднимая ноги, или с тяжестью на сердце, понимая, что война, которую затевает бесноватый, ничем хорошим не кончится? Неизвестно ни имени, ни фамилии, ни города, ни семьи, ни возраста, ни образования, ни привычек, ни планов, и поэтому через семьдесят семь лет после его гибели фотография, на которой он лежит лицом в глину и сухую траву и с дыркой в затылке, превращается в символ войны как места обезличенной смерти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Babiy Jar. На дне гигантского карьера едва шевелят лопатами несколько десятков советских военнопленных. Как называется это место? Ответят пленки Хеле

Мы ничего, кроме имени, не знаем и о фотографе, который, расставив ноги и подняв камеру над телом убитого, сделал этот кадр. Зовут его Лео. Чем он снимал, профессиональной камерой или дешевой мыльницей сороковых годов? Тоже неизвестно. В бундесархиве хранятся восемь кадров, сделанных этим неизвестным, лишенным лица и биографии Лео, семь из них самые обычные, на которых запечатлены люди вермахта в 1942 году, когда мрачная обреченность еще не была видна в их лицах. Один, светловолосый, в пилотке, встав на бочку, огромным шомполом чистит пушку «мессершмитта», с крыла которого свисает маскировочная сеть; двое стоят у зенитного пулемета, который, кажется, лоснится от машинного масла; три офицера — лейтенант и обер-лейтенант люфтваффе и пехотный офицер — склонились над бумагами на дощатом столе, к ним подошла оседланная лошадь и тоже смотрит на бумаги, а еще на столе одна на другой лежат две буханки хлеба. С крыши свисает сено, на вбитом в бревно гвозде висит офицерский планшет. И так ощутим на этом кадре сырой воздух ранней весны и запах хлеба и даже его черная твердая корочка.

Еще два кадра Лео показывают женщин, собирающих ракушки на побережье в Северной Франции. Море пришло, размыло песок и ушло, и теперь по вязкому мокрому песку между впадин с водой ходят женщины с темными платками на головах, в длинных темных юбках, в черных, скорее мужских, чем женских, туфлях и собирают раковины. Про эти кадры, сделанные в ноябре 1941 года, даже не скажешь, что это работа военного или хотя бы профессионального фотографа — их сделал фотолюбитель, запечатлевший для памяти обычаи и занятия людей другой страны.

Значит, в конце 1941-го он был во Франции, а весной и летом 1942-го в СССР. Больше ничего неизвестно.

После 1942 года фотографий Лео нет.

Алексей Поликовский

Обозреватель «Новой»