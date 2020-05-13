СМИ: актер Эван Питерс и певица Холзи расстались

13.05.2020, 15:38, Разное

Актер Эван Питерс, известный по фильму “Люди Икс” и сериалу “Американская история ужасов”, и певица Холзи, настоящее имя которой Эшли Николетт Франджипани, похоже, больше не вместе. Об этом сообщают западные СМИ, ссылаясь на то, что пара проводит карантин порознь.

Когда я вернулась домой из Европы, все отправились на самоизоляцию. Сначала было дико, ведь только недавно я путешествовала по миру и ежедневно была в новом городе, новой стране. Встречала десятки тысяч людей каждую ночь, а затем оказалась дома, совершенно одна, без всего этого хаоса и шума. В основном, я просто проводила время со своей собакой и много готовила,

– сказала Холзи в интервью Radio Disney. Масла в огонь подлил и тот факт, что в марте 25-летняя Холзи удалила практически все посты в Instagram с 33-летним Эваном, оставив лишь публикацию из Швейцарии в честь Дня святого Валентина. Кроме того, певица публиковала фото домашнего ужина со своим экс-бойфрендом, музыкантом Yungblud.

Эван Питерс и Холзи в ШвейцарииО романе Эвана и Холзи стало известно осенью 2019 года: певица опубликовала в Instagram снимок с возлюбленным во время Хэллоуин-вечеринки Almost Famous Halloween. Уехали с праздника они, по сообщению People, также вместе. А затем продолжили банкет, появившись рука об руку на праздновании выхода сотого эпизода “Американской истории ужасов”.

Эван Питерс и ХолзиНапомним, ранее Эван был помолвлен с Эммой Робертс. Их отношения всегда были нестабильными. Они начали встречаться в 2012 году, познакомившись на съемках фильма “Взрослый мир”, но между влюбленными постоянно происходили скандалы. Однажды они даже подрались, и Эмму доставили в полицейский участок – она разбила Питерсу нос, но конфликт удалось урегулировать. Они собирались пожениться, но весной этого года разорвали помолвку. После этого Эмма начала встречаться со звездой фильма “Трон” Гарретом Хедлундом.

Эван Питерс и Холзи