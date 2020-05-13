Врачи бросились спасать побитую Регину Тодоренко

13.05.2020, 15:30, Разное

Эта история началась еще в конце апреля. Регина Тодоренко дала интервью, в котором осудила жертв домашнего насилия. Так, популярная ведущая заявила, что надо быть “психологически больным человеком”, чтобы на камеру рассказать о том, что тебя бьет муж.

Разразился жуткий скандал, в результате которого Регина потеряла несколько престижных рекламных контрактов. А журнал Glamour и вовсе лишил ее титула “Женщина года”. Тем не менее, многие представители отечественного шоу-бизнеса выступили с поддержкой Тодоренко. Сама она несколько раз извинилась в социальной сети.

В начале мая она представила фильм о домашнем насилии “А что я сделала, чтобы помочь?”, который полностью финансировала сама, и перевела два миллиона рублей в центр помощи пострадавшим от насилия “Насилию.нет”.

В свежем интервью Регина Тодоренко рассказала, что после обрушившейся на нее травли обратилась к психологам. “Мне в этой ситуации необходима была психологическая поддержка. Как и любому человеку, который оказывается под прессингом. Мне нужно было пережить хейт и достойно из всей истории выйти. Мне нужна была помощь, да”, – признала телеведущая.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 13 Ноя 2019 в 2:54 PST

После работы со специалистами, по словам Регины, ей стало легче, однако впереди еще много работы. “Знаете, мне сильно помогли психологи фондов [которые оказывают помощь жертвам домашнего насилия] “Ты не одна” и “Насилию.нет”, – отметила Регина.

Телеведущая убеждена, что этот скандал, как это ни парадоксально, пошел ей на пользу. “Я воспринимаю это как шанс, который у меня появился, чтобы помочь изменить мир к лучшему”, – заявила Тодоренко. По ее словам, вся эта история дала ей возможность не на словах, а на деле сделать что-то стоящее.

“Сейчас я понимаю, что мой опыт не бесполезен: не мир, конечно, но кого-то же я помогла спасти. 300 женщин за неделю обратились в фонд, им уже помогают. Это должно было произойти именно со мной, чтобы у меня появился шанс быть по-настоящему полезной”, – заключила Регина Тодоренко.