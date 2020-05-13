На Украине началась проверка чиновников из-за утечки данных через Telegram

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13.05.2020, 15:30, Новости дня

Госбюро расследований Украины проверяет причастность чиновников министерства внутренних дел и государственной миграционной службы страны к утечке персональных данных украинцев через Telegram-бот, сообщила пресс-служба ведомства.

В бюро сообщили, что следователи «начали досудебное расследование по факту утечки информации, содержащей персональные данные граждан Украины, которая была распространена в одном из анонимных Telegram-каналов», передает РИА «Новости».

По предварительным данным, «к утечке персональных данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра МВД Украины и государственной миграционной службы».

Расследование начато по фактам превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов, а также из-за несанкционированного сбыта или распространения информации с ограниченным доступом.

Ранее вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что бот, работающий с большими объемами персональных данных украинцев, появился в Telegram, Служба безопасности Украины начала расследование.

Полиция завела уголовное дело по факту утечки информации о персональных данных граждан. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что утечка якобы не связана с работой приложения правительственного приложения «Дія» («Действие»).

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске мобильного приложения «Дія» с электронным водительским удостоверением и техпаспортом на автомобиль. По его словам, приложение в будущем должно стать «государством в смартфоне», в котором граждане смогут получить все необходимые услуги.

В нем уже доступны электронный паспорт и загранпаспорт, водительское удостоверение, техпаспорт на транспортное средство, а также студенческий билет. Кроме того, в приложении доступны данные о страховке автомобиля.

Напомним, в среду сообщалось об утечке данных более 9 млн клиентов курьерской службы СДЭК.



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