 

Англичан разочаровали действия властей по борьбе с коронавирусом

13.05.2020, 15:30, Новости дня

Подданные Великобритании стали меньше поддерживать действия правительства, направленные на борьбу с распространением коронавируса, следует из результатов опроса общественного мнения, проведенного компанией Kantar.

Так, согласно опросу, 49% жителей Соединенного Королевства считают, что правительство хорошо справляется с кризисом, вызванным коронавирусом, что на 12 процентных пунктов меньше по сравнению с результатами, полученными в ходе апрельского опроса. Количество недовольных усилиями правительства, напротив, увеличилось на 13 процентных пунктов и составляет 43%, передает ТАСС.

Кроме того, уровень поддержки населением правящей в стране Консервативной партии опустился до 51%, что на 3 п.п. меньше, чем в апреле. Еще 32% респондентов (на 4 п.п. больше, чем во время прошлого опроса) заявили о готовности отдать свой голос оппозиционной Лейбористской партии.

Опрос проводился в онлайн-формате в период с 7 по 11 мая. В нем приняли участие 1 тыс. 130 человек.

Великобритания занимает второе место в мире по числу подтвержденных смертей среди пациентов с коронавирусом.

10 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские власти ввели пятибалльную шкалу коронавирусной опасности, и благодаря карантину, который действует с 23 марта, он начал снижаться с четвертого до третьего. С 13 мая планируется ослабление принятых мер.



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