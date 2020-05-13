 

“Он молодец”: Певец Александр Маршал рассказал о здоровье Николая Носкова после инсульта

13.05.2020, 15:30, Разное

Певец Александр Маршал рассказал, что старается поддерживать связь со своим другом и бывшим участником группы «Парк Горького» Николаем Носковым. Согласно его утверждению, музыкант часто приезжает в гости к исполнителю, у которого медики выявили серьезные проблемы со здоровьем.
Александр Маршал отметил, Николай Носков не стал унывать, а начал заниматься спортом. Исполнитель хита «Белый пепел» сообщил, музыкант переживает непростой период в жизни. Медики выявили у артиста обширный инсульт, вследствие которого правую сторону тела парализовало. Однако певец не сдался в сложной ситуации, а поддержку ему оказала супруга Марина. Николай Носков постепенно восстанавливается и уже начал петь.

По словам Александра Маршала, в свое время Носков очень хотел вернуться на родину, по этой причине первым из группы «Парк Горького» переехал в Россию, хотя долгое время он находился в США. Музыканты были очень известными за границей. Из-за конфликта представителя коллектива со звукозаписывающей студией Маршал тоже захотел вернуться в РФ. Через некоторое время группа перестала пользоваться популярностью и певец вслед за Носковым уехал из Америки.



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