Скандалы: Налей и отойди

13.05.2020, 15:25, Разное

Что творят российские звезды на карантине: публичные скандалы, пьянство и насилие

В семьях российских знаменитостей последние месяцы произошло несколько громких скандалов, связанных с домашним насилием. Подобные ситуации, безусловно, случались и ранее, однако сегодня, пока вся страна из-за пандемии коронавируса сидит дома на «принудительных выходных», они привлекают к себе гораздо больше внимания. Более того, случаи эти — свидетельство куда более глобальной проблемы, затрагивающей семьи по всей России и только обострившейся из-за режима самоизоляции. «Лента.ру» рассказывает о том, чем занимаются звезды на карантине и почему это касается всех.

«Я не отпущу тебя никуда»

Украинский и российский рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн), подписант лейбла Black Star, записывавший совместные треки с Тимати, Юлией Савичевой, Жанной Фриске, «Дискотекой Аварией», Димой Биланом и многими другими эстрадными звездами, оказался в «публичном» загуле, когда находился в Соединенных Штатах в начале марта, менее чем через месяц после рождения своего четвертого ребенка. Музыкант сперва в нетрезвом виде устроил прямую трансляцию в соцсетях, во время которой постоянно бранился, а несколько дней спустя стало известно, что Джиган попал в реабилитационный центр. Артист выложил видео в Instagram Stories, рассказав, что находится в «психушке» и что кормят его хорошо. При этом на кадрах видно, что Джиган сбрил бороду и брови. Его жена Оксана Самойлова в это же время написала в соцсетях, что «просто не хочет просыпаться в этом мире».

В конце месяца рэпер вернулся из Штатов в Россию и, несмотря на то что его обязали находиться на карантине две недели, устроил вечеринку в своем загородном доме, деталями которой также делился с интернет-пользователями. «Я прилетел из Америки домой, и нам сказали сидеть две недели на изоляции. Я не знаю, что это, да и неважно. Я чувствую себя хорошо», — заявил исполнитель в соцсетях.

Источники сообщили, что до попадания в «психушку» Джиган напал на супругу, после чего та потребовала развод и права над опекой их четырех детей. Самойлова позже заявила, что ни ее, ни ее детей «никто не бил», лишать мужа родительских прав она не собирается, напротив, желая «помочь папе своих детей выбраться из беды». В конце месяца, однако, она подтвердила в соцсетях, что разводится с рэпером из-за его измен и неустойчивого психического состояния: «В нынешней ситуации я просто не могу поступить по-другому. Я не хочу, чтобы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает, и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое».

Все, что он сделал с собой и с нашей семьей, — это его ответственность, только его. Я не знаю, когда он будет в состоянии осознать все, что наделал, и будет ли вообще

Оксана Самойлова

Несмотря на то что исковое заявление о разводе уже зарегистрировано в Московском городском суде, Джиган будто бы не сдается, заявляя в соцсетях, что «никуда не отпустит» свою супругу. В апреле сообщалось, что артиста отправили в элитный реабилитационный центр в Ивановской области, а уже в начале мая рэпер опубликовал снимки с семьей в своем особняке.

Внимания в этой ситуации заслуживает реакция подписчиков и подписчиц Джигана и Самойловой. Пара поженилась восемь лет назад, у них четверо детей — многие интернет-пользователи, следившие за их отношениями довольно длительное время, в комментариях к посту принялись убеждать Самойлову передумать, вернуться к мужу, простить его, чтобы не разрушать семью. Аргумент «ради детей» — частое явление в подобных дискуссиях не только в отношении публичных, звездных пар.

«Привет Джигану, как говорится»

В конце февраля стало известно о разводе звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного и актрисы Агаты Муцениеце, а через полтора месяца артистка с Instagram-аккаунта своей матери опубликовала серию видеозаписей, в которых в слезах заявила о насилии со стороны мужа. После введения режима самоизоляции артисты остались в одном доме с детьми, однако Прилучный на карантине, по словам Муцениеце, начал жестко пить и устраивать неадекватные дебоши.

«Пандемия дается плохо. Почему я пишу с аккаунта мамы — Паша забрал мой телефон, выбросил его на улицу. Он довел детей до слез. Он поднимал на меня руку. Он не в адеквате. Я не могу его остановить, он во время пандемии выгоняет нас из дома, говорит: «Уезжайте на хер». Так что мы завтра уедем в квартиру. Я не могу это не выложить, так как у меня нет другого оружия, кроме публичности», — сказала Муцениеце, после чего расплакалась.

«Мне надоело прикрывать его зад. Он реально десять дней не просыхает, пьет алкоголь в немереных количествах. Видимо, у него токсины закрыли его мозг. Привет Джигану, как говорится», — сквозь слезы посмеялась она.

Публичные высказывания Муцениеце также спровоцировали неоднозначную реакцию — кто-то возмутился поведением Прилучного, а кто-то посчитал, что актриса устраивает шоу из личных проблем. В рядах последних оказались известные персоны вроде актрисы Анастасии Самбурской, телеведущей Регины Тодоренко и продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина. Последний и вовсе обвинил Муцениеце в стервозности и провокациях: «Нападение на него с ее стороны продиктовано ее неуемным и очень сложным характером, из-за которого Паша не смог с ней найти общий язык».

Считаю, что вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу

Андрей Разин

Разин едва ли имеет хоть какое-то отношение к конфликту (в качестве доказательства весомости своего мнения продюсер указывает, что у него есть «четверо знакомых, которые женились на девушках из Прибалтики»), однако мнение, которое высказал продюсер, весьма популярно в обсуждении случаев домашнего насилия. Наверное, самая ужасная часть перла Разина заключалась в призыве не верить следам побоев, которые «может» показать актриса: «Не удивлюсь, если у нее будут синяки, потому что такие, как Катя Гордон, учат, как правильно делать себе синяки и как мять кожу для того, чтобы были отеки».

Позже Муцениеце сообщила, что с их детьми все хорошо, а также понадеялась, что ее конфликт с артистом будет разрешен: «Конечно, признаю, что, выпустив это все на публику, вызвала большой резонанс, и буду верить, что это спровоцирует только решение проблемы, и далее все участники истории начнут новый и светлый путь!»

Актриса заявила, что не считает себя врагом Прилучного, и выразила надежду, что его физическое и ментальное состояние придет в норму. Она также отметила, что осознала и собственные ошибки. «Моя задача сейчас — обрести счастье и показать своим детям, что семья — это свет, радость, веселье и смех!» — написала она.

Ситуацию позже прокомментировал и сам Прилучный. По словам артиста, он не бил супругу, и попросил подписчиков более не задавать вопросов про Муцениеце. «Вопрос закрыт давно. Если что-то не знаете, лучше в это не лезьте. Прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте», — сказал Прилучный.

«Ты напился с ребенком!»

Со своей последней, третьей женой Елизаветой Шевырковой Башаров обручился в 2016 году, а в 2017-м у них родился сын. Год спустя брат Шевырковой заявил, что Башаров неоднократно избивал его сестру, ломал ей пальцы и нос и даже опубликовал медицинскую справку с подтверждениями травм. Сама Шевыркова публично отреагировала на историю только в феврале 2019 года, объявив в Instagram о разводе с Башаровым.

«Я свято верила, что любовь может все изменить, исправить, излечить. Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувство стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать», — писала тогда Шевыркова. Она выразила надежду на то, что с Башаровым у них сохранятся дружеские отношения ради сына, однако во время карантина стало ясно, что никакой дружбы между ними нет и быть не может.

В этом случае Шевыркова даже не выносила конфликт в публичное поле. Это сделал сам Башаров, выложив в Instagram видео, в котором ссорится с бывшей женой, приехавшей к нему домой, чтобы забрать ребенка. На записи родители допытываются у ребенка, «ударила ли мама папу» и «напился ли папа». «Я не ударила папу. Ты напился с ребенком!» — заявила Шевыркова Башарову, уговаривая ребенка уехать с ней.

Что ж ты делаешь, ты психику одному ребенку сломал, мне тоже хочешь, моему сломать? Не дам!

Елизавета Шевыркова

Башаров обратил внимание подписчиков на бутылки вина, которые его бывшая супруга положила на газон и пригрозила разбить. Шевыркова пообещала, что в следующий раз приедет к артисту с полицией. Позже в сеть попало видео, в котором артист, по-видимому, в состоянии алкогольного опьянения одиноко сидит за столом, держась за голову, и общается со стулом. «Чем оно занимается? Да ничем», — говорит он на записи.

Пресса на протяжении многих лет писала о том, что Марат Башаров избивал своих жен, однако в конце апреля артист заявил об этом сам на федеральном телевидении — в передаче «Секрет на миллион» он признался в насилии по отношению к супругам. После эфира на сайте Change.org появилась петиция с требованием лишить Башарова государственной премии и звания заслуженного артиста Татарстана. Ее автор, спецкор издания Wonderzine Антон Данилов отметил, что действия Башарова в отношении жен подпадают под статью 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), однако актер при этом не понес наказания за свои действия.

Петицию подписали уже более 55 тысяч человек, а сам Башаров на это требование отреагировал критично, вспомнив о Путине: «Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому кто давал, пусть тот и лишает».

Артист подчеркнул, что считает себя уже «наказанным» за свои деяния: «После того инцидента в 2018 году лишили очень многих работ. Срок давности уже прошел. Но, видимо, люди, подписывающие эту петицию, считают себя вершителями судеб. Бог им судья, что скажешь. Мне их жалко, потому что им действительно нечем заняться. А ведь я пошел на передачу, открыл им свою душу, рассказал всю правду, ничего не утаил, не наврал. А народ отреагировал так».

Бьет — значит 112 УК РФ

Из-за обстоятельств, в которых произошли вышеперечисленные скандалы — карантин, самоизоляция, — внимание к ним усилилось многократно, однако реакция довольно большой части интернет-пользователей оказалась неутешительной. Не менее странно сработал и механизм общественного порицания — из всех героев материала критики с большей силой обрушились на Регину Тодоренко, которая в скандалы с домашним насилием не попадала, но всего лишь высказала в интервью мысль о том, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. Впрочем, телеведущая извинилась за свои слова и даже сняла содержательный фильм о домашнем насилии в России. В нем женщины — эксперты, психологи, адвокаты — рассказывают не только о важности срочного государственного вмешательства в эту проблему, но и о том, как разворачиваются и ухудшаются отношения жертвы и насильника и почему уйти от абьюзера не так-то просто.

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Копаться в конфликтах звездных пар было бы по меньшей мере бессмысленно, если бы все эти случаи не сигнализировали о проблемах всего российского общества. С введением «принудительных выходных» и режима самоизоляции в России резко подскочили продажи алкоголя, из-за чего ряду регионов пришлось ограничивать продажу спиртного и даже вводить сухой закон. Сообщалось, что в конце марта продажи водки выросли на 31 процент по сравнению с тем же периодом предыдущего года, продажи пива увеличились на 25 процентов, а спрос на виски вырос на 47 процентов. Вместе с тем вырос уровень домашнего насилия — в апреле количество жалоб на него увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в марте различными некоммерческими организациями было зарегистрировано 6054 таких сообщения, в апреле — уже более 13 тысяч. Москалькова назвала эту ситуацию «достаточно неоптимистичной».

В России, напомним, до сих пор не принят закон, который систематизировал бы работу органов в направлении профилактики семейно-бытового насилия. Осенью 2019 года депутат Госдумы Оксана Пушкина обратила внимание на то, что в стране почти нет кризисных центров для жертв домашнего насилия, где они могли бы получить психологическую помощь и подать заявления. В Совете по правам человека предлагали дополнить российское законодательство понятием «семейное или бытовое насилие», а также разработать систему охранных ордеров и создать комплексную систему помощи жертвам домашнего насилия с кризисными центрами и убежищами. В то время как знаменитости могут позволить себе уехать от мужей-насильников, у многих россиянок попросту нет для этого финансовых возможностей, а с пандемией коронавируса и введением карантина они могут даже получить штраф, если покинут свои дома, — в конце апреля в Госдуме обратили внимание на эти проблемы. Депутаты Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова предложили увеличить число убежищ для жертв, а также отменить для них ответственность за нарушение карантина и других ограничений, а на полицию предложили наложить обязательства по немедленному реагированию на сообщения о случаях насилия в семье. 7 мая заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова попросила шесть ведомств изучить информацию о росте домашнего насилия на самоизоляции и проработать введение мер по борьбе с ним.

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия был разработан в 2019 году. В документе предлагается в том числе ставить агрессоров на профилактический учет. Сторонники проекта закона нашли в нем несколько недочетов — например, им не нравится фраза «содействовать примирению». Противники закона, в числе которых 180 общественных организаций, объявили его «антисемейным» и опубликовали открытое письмо к президенту с требованием отклонить закон.

Илья Кролевский