Скандалы: Изнасиловали? Заплатите штраф!

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13.05.2020, 15:25, Разное

На изнасилованных и ограбленных в Красноярске девушек в полиции составили протоколы за нарушение самоизоляции

В Красноярске полиция составила административный протокол о нарушении самоизоляции на двух девушек, которые стали жертвами грабителя-насильника. В пресс-службе красноярского отдела МВД рассказали, что ночью 22 апреля в одном из районов города к патрульным полицейским обратились две девушки 17 и 18 лет, которые сообщили, что на улице на них напал мужчина и, угрожая им расправой, отобрал их мобильные телефоны и ювелирные украшения. На этом преступник не остановился и изнасиловал их.

«С их слов была составлена ориентировка и передана всем наружным нарядам», — говорится в сообщении ведомства.

Вскоре по составленному описанию преступник был пойман — им оказался ранее неоднократно судимый красноярец 1964 года рождения.

Фото: Наталья Мущинкина

Однако его жертвы также решили наказать — за нарушение режима «самоизоляции». Как пишет «Тайга. Инфо» со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД, на них были составлены протоколы об административном нарушении, их должна рассмотреть административная комиссия.

Как объяснили в МВД, жертвы насильника не должны были находиться на месте происшествия поскольку в регионе из-за эпидемии COVID-19 действуют ограничительные меры — выходить из дома можно только при необходимости.

Артем Кожедубов



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