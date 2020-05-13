Под Киевом девушки пожарили сосиски на Вечном огне

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13.05.2020, 15:16, Новости дня

У мемориала Вечный огонь в городе Белая Церковь под Киевом две девушки устроили пикник и пожарили сосиски.

Инцидент произошел 11 мая в парке Славы, информирует Strana.ua.

По словам очевидцев, девушки устроили пикник прямо среди цветов, которые жители города принесли к монументу на 9 мая.

Отмечается, что информация об инциденте зарегистрирована в Едином реестре, полиция пытается установить личности правонарушителей.    

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Марсовом поле восстановили горение Вечного огня после того, как его залили газировкой и забросали бутылками. 



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