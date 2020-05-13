Дело Мамаева и Кокорина отправлено на пересмотр

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13.05.2020, 15:16, Новости дня

Второй кассационный суд отравил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву на новое рассмотрение в Мосгорсуд, сообщил адвокат Игорь Бушманов.

«Кассационный суд постановил отправить на новое рассмотрение в Мосгорсуд», – передает его слова ТАСС.

Бушманов пояснил, что в кассационный суд была направлена жалоба, зашита считает, что молодых людей необоснованно привлекли к ответственности за причинение одних и тех же телесных повреждений, которые были нанесены водителю Mercedes Виталию Соловчуку.

Также адвокаты считают, что суды не оценили позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях Кокорина и Мамаева.

Между тем, в конце апреля телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на Кокорина и Мамаева с требованием возместить ущерб, нанесенный автомобилю после инцидента с избиением ее водителя. Ущерб оценен в 300 тыс. рублей.

Футболисты содержались в ИК-4 Белгородской области за две драки в центре Москвы – по данным следствия, компания друзей сначала на улице избила Соловчука, а позже избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.

Осенью они вышли из колонии, весной вернулись в футбол.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие выводы должны сделать знаменитости из истории Кокорина и Мамаева.



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