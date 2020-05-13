 

Смартфон Honor X10 оснастят 90-герцевым экраном

13.05.2020, 15:09, Разное

Компания Honor поделилась очередным постером будущей новинки Honor X10. Речь идёт о самой дешевой модели бренда, получившей поддержку мобильных сетей пятого поколения.
Помимо этого, девайсы оснастят дисплеями с частотой обновления в 90 или 120 Гц. Что касается данной новинки, то её показатель составит 90 Гц, а частота опроса сенсорного слоя – 180 Гц. Таким образом, эра 60-герцевых экранов постепенно подходит к концу, отмечают эксперты. К слову, 120-герцевые дисплеи в iPhone могут быть всё же лучше, чем в устройствах с операционной системой Android.

Honor X10 обзаведется 6,6-дюймовым ЖК-дисплеем, а аппаратной основой станет однокристальная система Kirin 820 5G. Емкость аккумулятора составит 4,2 тысячи мАч, технология быстрой зарядки на 22,5 Вт также предусмотрена. Тройная основная камера получит датчики на 40+8+2 Мп.



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