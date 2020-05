Эксперты составили ТОП-10 лучших бюджетных смартфонов 2020 года

13.05.2020, 15:09, Разное

Составлен ТОП-10 лучших бюджетных смартфонов 2020 года, не уступающих по качеству мощным флагманским устройствам. Они отличаются изящным дизайном и внушительными техническими характеристиками, а самый дорогой из них обойдется в 10 999 рублей.

Замыкают ТОП-10 такие смартфоны, как OPPO A5 2020, Moto G7 Play и Huawei P Smart (2019). Первый гаджет имеет яркий 6,5-дюймовый экран и емкую батарею на 5000 мАч, обеспечивающую продолжительное время автономной работы. Однако заряжается устройство весьма долго. В свою очередь Moto G7 Play имеет скромные размеры, олеофобное покрытие и дактилоскопический датчик, но пользователи жалуются на некачественную камеру, а также один динамик для звонка и разговоров. Смартфон Huawei P Smart обладает мощным процессором, позволяющим играть в современные игры. У него присутствует разъем для наушников 3.5 мм и датчик для бесконтактной оплаты, но разъем micro-USB может отпугнуть потенциальных покупателей.



Далее в ТОП-10 расположились такие устройства, как ZTE Blade A7 (2020), Alcatel 1S (2020) 5028Y, Honor 10 Lite и Xiaomi Redmi Note 7. Каждое из устройств отличается разнообразной технической «начинкой», но всех их объединяет качественный звук, продолжительное время автономной работы, а также высокая производительность для запуска требовательных игр. Стоит отметить, что в списке выделяются Honor 10 Lite с устаревшим типом зарядки и смартфон Xiaomi Redmi Note 7, продающийся без предустановленного софта и датчика бесконтактной оплаты.



Первые три места в ТОП-10 заслужено получили Nokia 4.2 3/32 GB Android One, Lenovo K10 Plus и Samsung Galaxy A20. Если первые два смартфона являются самыми сбалансированными в плане цены и качества, то Samsung Galaxy A20 выделяется страной производства. Многих не устраивают китайские устройства, поэтому пользователи выбирают себе гаджеты корейского или европейского производства. Компания Samsung старается выпускать не только флагманские смартфоны, но и бюджетные варианты, к которым и относится A20. В погоне за снижением стоимости производитель лишил его LED индикатора и режима Always On Display, а также оснастил менее качественным экраном, но зато в нем присутствует мощный процессор Exynos 7884 и емкая батарея на 4000 мАч.