Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО

13.05.2020, 15:08, Новости дня

В Госдуме приняли закон об индивидуальных тарифах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Законопроект предусматривает снижение тарифов для тех водителей, которые добросовестно водят автомобили, не нарушают ПДД, не попадают в аварии, передает РИА «Новости».

Для тех, кто регулярно нарушает правила и попадает в ДТП, тарифы станут выше, сообщил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минимальные и максимальные значения базовых тарифов в рублях будет устанавливать Центробанк в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей автомобиля, в зависимости от собственника, назначения и цели использования.

Страховые компании смогут в границах предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личных характеристик страхователя и водителей, учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации.

ГИБДД по запросам страховщиков будет выдавать сведения не только о ДТП, зафиксированных полицией, но и о привлечении владельцев авто к административной и уголовной ответственности в области безопасности дорожного движения.

Страховым компаниям предстоит разместить калькуляторы на своих сайтах, которые помогут рассчитать страховую премию страхователя по договору ОСАГО и информацию о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок тарифов.

В случае проведения независимой экспертизы поврежденного имущества или его остатков потерпевшему необходимо будет сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до ее проведения.

Также Госдума приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра.

Такая мера необходима из-за ограничительных мер по коронавирусу, поскольку во многих российских регионах не работают станции техобслуживания, и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра и получения диагностической карты для оформления полиса.

Закон разрешает с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователю необходимо будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничений, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он не представит таких документов, страховая компания в случае ДТП получит право взыскать с него выплаченные средства в полном объеме.

Правительство будет вправе продлить эти сроки не более чем на 90 дней.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.

Напомним, в марте в РФ вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).