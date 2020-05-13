 

Госдума приняла закон об индивидуальных тарифах для ОСАГО

13.05.2020, 15:08, Новости дня

В Госдуме приняли закон об индивидуальных тарифах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Законопроект предусматривает снижение тарифов для тех водителей, которые добросовестно водят автомобили, не нарушают ПДД, не попадают в аварии, передает РИА «Новости».

Для тех, кто регулярно нарушает правила и попадает в ДТП, тарифы станут выше, сообщил руководитель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Минимальные и максимальные значения базовых тарифов в рублях будет устанавливать Центробанк в зависимости от технических характеристик и конструктивных особенностей автомобиля, в зависимости от собственника, назначения и цели использования.

Страховые компании смогут в границах предельных значений устанавливать базовые ставки тарифов с учетом личных характеристик страхователя и водителей, учитывать наказания за управление автомобилем в состоянии опьянения, нарушение ПДД или правил эксплуатации.

ГИБДД по запросам страховщиков будет выдавать сведения не только о ДТП, зафиксированных полицией, но и о привлечении владельцев авто к административной и уголовной ответственности в области безопасности дорожного движения.

Страховым компаниям предстоит разместить калькуляторы на своих сайтах, которые помогут рассчитать страховую премию страхователя по договору ОСАГО и информацию о факторах, применяемых при установлении значений базовых ставок тарифов.

В случае проведения независимой экспертизы поврежденного имущества или его остатков потерпевшему необходимо будет сообщить страховщику о месте, дате и времени ее проведения не позднее чем за три дня до ее проведения.

Также Госдума приняла закон, разрешающий временно приобретать полис ОСАГО без техосмотра.

Такая мера необходима из-за ограничительных мер по коронавирусу, поскольку во многих российских регионах не работают станции техобслуживания, и водители не могут предоставить свой автомобиль для осмотра и получения диагностической карты для оформления полиса.

Закон разрешает с 1 марта по 30 сентября 2020 года заключать договор ОСАГО без представления диагностической карты или свидетельства о прохождении техосмотра в отношении тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

Страхователю необходимо будет предоставить такие документы в течение одного месяца со дня отмены ограничений, но не позднее 31 октября 2020 года. Если он не представит таких документов, страховая компания в случае ДТП получит право взыскать с него выплаченные средства в полном объеме.

Правительство будет вправе продлить эти сроки не более чем на 90 дней.

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, большинство его норм начнут действовать через 90 дней после этого.

Напомним, в марте в РФ вступил в силу новый формат полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.04 / Из-под завалов на месте взрыва газа в Нижегородской области спасли человека

21.04 / Видео: Американцы протестуют против карантина

02.04 / Скандал с братом Ермака. Появилась реакция Офиса президента

09.04 / Сокращение добычи нефти ОПЕК+ может превысить 10 млн баррелей в сутки

02.04 / Зенитчики провели боевые стрельбы на полигоне в Бурятии

21.04 / Нарушителей карантина с ОРВИ собрались штрафовать наравне с москвичами с коронавирусом

09.05 / Застрелившийся в РФ миллиардер конфликтовал с Сечиным, “антиколомойский” законопроект будет принят. Главное из Telegram-каналов

26.04 / Рейтинг сборной Украины по хоккею опустился на рекордно низкий уровень

01.04 / Москва мобилизует на борьбу с короновирусом региональные и частные клиники

28.04 / ZDF – коронавирус рассорил Германию и Италию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска