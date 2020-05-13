Меркель высказалась об «атаке русских хакеров» на Бундестаг

13.05.2020, 15:08, Новости дня

Германия хочет улучшить отношения с Россией, однако этому мешает несколько факторов, в том числе кибератака на Бундестаг пять лет назад, которую приписывают хакерской группе Fancy Bear, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Меркель заявила, что серьезно относится к подозрению в участии в кибератаке на сети Бундестага в 2015 году, передает ТАСС.

«Честно сказать, это болезненно, что, с одной стороны, я стремлюсь к лучшим отношениям с Россией, но когда с другой стороны видишь, что есть жесткие свидетельства того, что российские силы действуют таким образом, то образуется напряженная обстановка, в которой мы работаем», – сообщила канцлер.

Ранее немецкое издание Spiegel написало о якобы имевшей место российской хакерской атаке, в результате которой в 2015 году, как утверждалось, была скопирована переписка Меркель.

5 мая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что генпрокуратура ФРГ объявила в международный розыск россиянина Дмитрия Бадина по подозрению в причастности к кибератаке на Бундестаг.

Российская сторона неоднократно отвергала подозрения в причастности к хакерским нападениям – ни одно из силовых ведомств ФРГ никогда не предоставляло никаких доказательств в поддержку версии о якобы связях киберпреступников с Москвой, а официальные лица признавали отсутствие доказательств того.

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