Помпео обсуждает в Израиле действия Ирана и пандемию коронавируса

13.05.2020, 15:00, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео в среду прибыл в Израиль, где обсудит с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и другими членами нового израильского правительства действия Ирана на Ближнем Востоке, пандемию COVID-19 и другие вопросы.

Темы дискуссий будут включать «дестабилизирующее поведение Ирана в регионе, деятельность в Сирии и развитие событий с "Хезболлой" в Ливане», сообщил помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в ходе телеконференции с журналистами.

Шенкер сказал, что Помпео отправляется в поездку, поскольку понимает, что США и Израиль «могут многому научиться друг у друга», в то время как обе страны пытаются справиться с текущими угрозами «от глобальной пандемии до злонамеренного влияния Ирана в регионе».

Дискуссии об Иране охватывают «все виды иранской деятельности и угроз» как израильским, так и американским интересам и персоналу в регионе, добавил Шенкер.