 

К утечке данных украинцев могут быть причастны чиновники МВД и миграционной службы – Госбюро расследований

13.05.2020, 14:54, Новости дня

Следователи Государственного бюро расследований начали расследование по факту утечки персональных данных украинцев, которые позже появились в анонимном Telegram-канале. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, к утечке данных могут быть причастны должностные лица Главного сервисного центра Министерства внутренних дел Украины и Государственной миграционной службы, отмечают в Госбюро.

ГБР начало расследование по фактам превышения власти работниками правоохранительных органов и несанкционированного распространения информации с ограниченным доступом (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины).

11 мая стало известно о создании Telegram-бота UA Baza, который предоставлял личные данные украинцев, такие как данные паспорта, водительского удостоверение, номер телефона.

В Минцифры заявили, что слив данных не имеет отношения к приложению “Дія”, так как у приложения нет собственной базы данных и оно не накапливает такую информацию, а лишь отображает информацию из реестров.

12 мая Нацполиция Украины начала расследование по факту создания базы данных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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