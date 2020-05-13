 

В ЕС приветствовали принятие “антиколомойского” закона

13.05.2020, 14:54, Новости дня

Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта, запрещающего возврат национализированных банков прежним владельцам. Об этом 13 мая в Twitter написал глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

По его мнению, принятие данного закона (известного как “антиколомойский”) будет способствовать экономической стабильности Украины.

“Евросоюз приветствует принятие Верховной Радой законопроекта о банковском урегулировании. Это жизненно необходимая мера для защиты публичных финансов и украинских налогоплательщиков. Для экономической стабильности, прозрачности, верховенства права и продолжения финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда и ЕС”, – заявил Маасикас.

* welcomes @verkhovna_rada’s adoption of the draft law on #banking resolution. A vital measure to protect * public finances and Ukrainian taxpayers. For economic stability, fairness, rule of law, continuing #IMF and #EU financial assistance.

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 13, 2020

13 мая Верховная Рада приняла законопроект №2571-д “Об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности”.

Перед голосованием президент Украины Владимир Зеленский призвал его поддержать. По словам главы государства, речь идет о защите украинской экономики.

В первом чтении законопроект был принят 30 марта. Среди прочего документ сделает невозможным возвращение “ПриватБанка”, национализированного в 2016 году, бизнесмену Игорю Коломойскому, который пытается оспорить национализацию в судах.

Бизнесмен назвал этот законопроект “не “антиколомойским”, а антиукраинским”.

Принятие этого законопроекта, наряду с открытием рынка земли, – главные требования Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявлял, что без принятия документа дальнейшее сотрудничество с МВФ будет невозможным.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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