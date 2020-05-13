 

Шмыгаль заявил, что тарифы на электроэнергию в этом году повышать не будут

13.05.2020, 14:54, Новости дня

В этом году в Украине цену электроэнергии для населения поднимать не будут. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“В СМИ распространяется неправдивая информация о якобы увеличении тарифов на электроэнергию. Не стоит вводить граждан в заблуждение. В этом году цена на электроэнергию для граждан будет неизменной – 1,68 грн/кВт-час”, – сказал Шмыгаль.

Он пообещал, что правительство не допустит веерных отключений и обеспечит работу атомных электростанций.

“Это важно, и это предусматривает энергетический баланс страны”, – отметил он.

Агентство УНИАН напомнило, что цена на электроэнергию в Украине для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп./кВт-час при потреблении до 100 кВт-ч и 1,68 грн/кВт-час при потреблении более 100 кВт-ч.

В мае Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), презентовала два сценария выхода из кризиса долгов на рынке электрической энергии. Оба предусматривают повышение тарифов на электроэнергию для населения: первый – с 1 января 2021 года, второй – с 1 июля 2020 года. В НКРЭКУ предложили отменить льготный тариф на электроэнергию за первые 100 кВт-ч, что позволит получать дополнительно 12 млрд грн в год.

Позже в комиссии объяснили, что это только “возможные сценарии финансового сбалансирования на рынке электрической энергии”, и подчеркнули, что решение о пересмотре тарифов не принято.

С 1 июля 2019 года, когда в Украине состоялся запуск новой модели рынка электрической энергии, тарифы для населения устанавливаются решением Кабинета Министров Украины путем возложения специальных обязательств на участников рынка.

В апреле 2020 года в Минэнерго сообщили, что задолженность населения за электроэнергию составляет 4,7 млрд грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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