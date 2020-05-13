Мурашко заявил о возможном возвращении Мишустина к работе на следующей неделе

13.05.2020, 14:53, Новости дня

Глава российского правительства Михаил Мишустин, проходящий лечение от коронавируса, идет на поправку и уже на следующей неделе может выйти на работу, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сегодня он (премьер-министр) проводил видеоселекторное совещание и он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», – сказал Мурашко, передает ТАСС.

По словам министра, состояние здоровья Мишустина уже «позволяет входить в рабочий процесс». «Требуются еще медицинские процедуры, но мы видим, что динамика положительная и медицинские работники справились с задачей», – добавил глава ведомства.

Напомним, 30 апреля Мишустин сообщил, что у него выявлен коронавирус. Президент Владимир Путин пожелал ему выздоровления, пообещав не принимать без него решений в экономической сфере.