Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн

13.05.2020, 14:53, Новости дня

Минпросвещения рекомендовало регионам провести школьные последние звонки и выпускные онлайн.

«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».

Напомним, Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний период.