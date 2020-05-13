Регионам рекомендовали провести выпускные в школах онлайн
13.05.2020, 14:53, Новости дня
Минпросвещения рекомендовало регионам провести школьные последние звонки и выпускные онлайн.
«Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации и в целях избежания массовых скоплений людей Минпросвещения рекомендовало регионам проводить последние звонки и выпускные вечера виртуально в онлайн-режиме», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства «Большая перемена РФ».
Напомним, Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний период.
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