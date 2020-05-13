Больницы не имеют права требовать результаты тестов на COVID-19 от пациентов — ФОМС

13.05.2020, 14:50, Разное

По данным ВСП, пациентам предлагалось сделать тест за свои деньги на том основании, что они не входят в группу риска или не имеют симптомов ОРВИ, поэтому расходы не покрываются территориальной программой госгарантий.

Фонд обязательного медицинского страхования прокомментировал MedPortal эту ситуацию, указав на недопустимость таких условий со стороны больниц.

«Требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19 при оказании медицинских услуг по обязательному медицинскому страхованию является нарушением, классифицируется как необоснованный отказ застрахованным лицам в оказании медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования», – сообщила председатель ФОМС Елена Чернякова.

В ФОМС пояснили, что ни в одном нормативном документе не предусмотрено требование проводить лабораторные исследования на наличие инфекции COVID-19 для плановой госпитализации.

В связи с этим ФОМС потребовал от территориальных фондов обязательного медицинского страхования усилить контроль за необоснованными отказами застрахованным лицам в оказании медпомощи в рамках обязательных программ. медицинского страхования.

Фонд также обращает внимание на то, что лечение пациентов с онкозаболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также находящихся на диализе проводится в полном объеме. Сложности могут возникнуть в связи с тем, что некоторые больницы перепрофилируется в инфекционные стационары, а некоторые могут быть закрыты на карантин. Кроме того, в связи с эпидемиологической обстановкой было временно приостановлено проведение только профилактических мероприятий в части диспансеризации.

«Возможен только перенос плановых видов медпомощи в тех случаях, когда это позволяет состояние пациента. Если требуются медицинские манипуляции, без которых возникнет угроза жизни и здоровью больного, то они должны быть выполнены, – подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. Однако пациентам необходимо знать, что в рамках ОМС плановая госпитализация, а также ряд инструментальных и лабораторных исследований (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, УЗИ сердечно-сосудистой системы и пр.) проводится исключительно при наличии направления, выданного лечащим врачом медицинской организации, к которой пациент прикреплен. Если эти условия соблюдены, а пациенту пытаются отказать в необходимой медицинской помощи, необходимо незамедлительно обращаться в страховую медицинскую организацию (СМО)»

Кузнецов признал, что на практике могут возникнуть сложности с оказанием медицинской помощи и пообещал, что со временем маршрутизация больных будет отлажена.

«Колл-центры у всех страховых медицинских организаций работают в круглосуточном режиме, а страховые представители по-прежнему оказывают не только консультативную, но и организационную поддержку, помогая найти вариант, куда направить больного для лечения», – пояснил Дмитрий Кузнецов.

В случае нарушений прав пациентов в больницах эксперты рекомендуют немедленно связаться со страховой медицинской организацией. Пациента не только проконсультируют, но и помогут решить вопрос о госпитализации.

«Для того, чтобы связаться со своей страховой компанией надо посмотреть на своем медицинском полисе ОМС, в какой страховой компании вы застрахованы. Возможно, там сразу будет указан телефон, куда обратиться с вопросами. Если телефон на полисе не указан, то телефон колл-центра можно узнать на сайте страховой компании. Необходимо позвонить по телефону контакт-центра и изложить проблему.

После вашего звонка страховой представитель свяжется с медицинской организацией или с соответствующим органом управления здравоохранением для решения вашей проблемы», – сообщили в пресс-службе ФОМС.