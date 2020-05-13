 

В ЕС собрались открыть границы между странами с похожими ситуациями по COVID

13.05.2020, 14:48, Новости дня

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует открыть границы между странами Евросоюза с похожими эпидемиологическими ситуациями, где распространение коронавируса находится под контролем, говорится в заявлении ЕК.

«Поскольку государствам-членам удается сократить распространение вируса, общие ограничения на свободное передвижение должны быть заменены более целенаправленными мерами. Если общая отмена ограничений не оправдана ситуацией в области здравоохранения, Еврокомиссия предлагает поэтапный и скоординированный подход, который начинается с отмены ограничений между районами или государствами-членами с достаточно схожими эпидемиологическими ситуациями», – передает ТАСС.

Подчеркивается, что свободное передвижение и пересечение границ – это ключевой момент для туризма, передает РИА «Новости».

ЕК настаивает, чтобы границу могли пересекать все жители страны вне зависимости от гражданства. При этом предлагается создать специальный интернет-сайт с информацией по ситуации на границах в реальном времени.

В комиссии также хотят избежать повторения ситуации, сложившейся в начале эпидемии COVID-2019, когда контроль на границах Шенгена вводился без предварительного согласования внутри ЕС.

Газета ВЗГЛЯД писала, что коронавирус подталкивает ЕС к распаду.



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