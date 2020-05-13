Познер рассказал о главном испытании для поколения Z

13.05.2020, 14:48, Новости дня

Телеведущий Владимир Познер ответил на вопрос о том, какие опасности ждут поколение Z (людей, родившихся в 1996-2017 годах) и в чем заключается историческая миссия этого «цифрового» поколения.

«Все новые поколения похожи. Молодые люди более категоричны, более требовательны к правде и справедливости. Этим они отличаются от старших, причем выгодно. Однако, взрослея, они лишаются иллюзий, становятся циничнее, перестают требовать так, как раньше, правды и возмущаться несправедливостью. Они становятся старшим поколением, что больше думает о себе, чем об обществе и мире. Так что эти названия – «потерянное» поколение, X, Y или Z – условности. А главное испытание, что поджидает молодых всегда, – это разочарование», – приводятся его слова на сайте «Познер Online».

«Нынешнее молодое поколение называется последней буквой алфавита, будто бы оно последнее. Не думаю, что это так, если, конечно, не будет ядерной войны. Но тогда нет смысла о нем говорить – люди исчезнут с Земли. А если это нас не ожидает, поколение Z будет как все остальные», – отметил Познер.

Ранее Познер рассказал, каким видит будущее России.