 

Лавров заявил о неизменности политики РФ по трудовым мигрантам из-за пандемии

13.05.2020, 14:48, Новости дня

Пандемия не привела к изменению российского законодательства относительно трудовых мигрантов, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам онлайн-заседания Совета министров иностранных дел ШОС.

«С нашей стороны никаких изменений в подходе к использованию трудовой миграции не наблюдается. Я не слышал о каких-либо изменениях в законодательствах и подходах наших партнеров по ШОС», – передает слова Лаврова ТАСС.

Министр добавил, что в рамках ШОС ограничений в области трудовой миграции не вводилось, а российское руководство не просило мигрантов покидать страну из-за коронавируса, приняв ряд мер, которые облегчают выполнение бюрократических процедур – в частности, продление разрешения на работу и получение патента.

«Единственная группа лиц, которую мы хотели бы отправить на родину, – это мигранты, допустившие грубое нарушение режима своего пребывания на территории России. Их не так много, и мы постепенно отправляем их по домам в соседние с нами страны», – подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось, что МВД РФ в условиях коронавируса не будет выдворять иностранных граждан и аннулировать их документы. Также предлагалось временно приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий по безработице.



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