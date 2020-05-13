Мировая торговля упадет максимальными темпами с 2009 года

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13.05.2020, 14:45, Новости дня

Мировая торговля товарами, как ожидается, сократится максимальными темпами со времен мирового финансового кризиса, заявил Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По оценкам ЮНКТАД, торговля товарами в первом квартале снизится на 3% по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, во втором квартале падение составит 26,9%. В годовом выражении показатели, как ожидается, снизятся на 3,3% и 29% соответственно.

"В 2009 году во время мирового финансового кризиса наблюдалось падение аналогичного масштаба, хотя спад был не таким резким, как в 2020 году. В то время мировая торговля восстанавливалась так же быстро, в соответствии с восстановлением мировой экономики", — сообщил глава отдела статистики ЮНКТАД Стив Макфили.

Сейчас, по его словам, перспективы восстановления не ясны, они будут зависеть от темпов восстановления экономик и спроса на товары.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что мировая экономика в 2020 году сократится на 3% в результате глобального спада активности, вызванного вспышкой коронавируса, что станет самой сильной рецессией со времен Великой депрессии 1930-х годов.



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