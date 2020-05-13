Вирус один, а болезней много: тромболог рассказал об уникальности коронавируса

13.05.2020, 14:45, Новости дня

Врачи, спасающие больных COVID-19, "ведут бой с тенью". Такое мнение в эфире канала "Россия 24" высказал руководитель Новосибирского центра профилактики тромбозов Андрей Громов. По его словам, заболевание, вызываемое коронавирусом, оказалось совершенно невероятным по своим особенностям.

"До сих пор такого интересного вирусного процесса еще не встречалось, он уникален. Уникален он тем, что представляет собой не одно заболевание, а целый букет заболеваний, который вызывается одним единственным вирусом", – отметил эксперт.

Именно поэтому врачи, которые лечат зараженных коронавирусом, "находятся в положении боксера, который ведет бой с тенью".

"То есть они пытаются лечить один процесс, в это время вирус уходит в сторону и становится недосягаемым для нашей терапии, – пояснил Громов. – COVID-19 течет достаточно своеобразно".

Начинается заболевание как банальная респираторная вирусная инфекция, как тот же грипп – захватывает верхние дыхательные пути, возникает интоксикация. Дальше вирус поражает легкие, у пациента развивается дыхательная недостаточность, и такой вариант развития событий часто приводит к летальным исходам.

"Второй вариант, который развивается, немножко неожиданный: это поражение крупных артерий, это инсульты, инфаркты, тромбозы сосудов кожи, почек и, вероятно, тромбозы сосудов печени", – рассказал эксперт.

На ранней стадии заболевания можно использовать в терапии мягкие тромболитики – лекарства, разжижающие кровь и препятствующие образованию тромбов.

"Но, дело в том, что болезнь коварна, и дальше, когда она будет развиваться, будет развиваться тромбообразование (…), через 12-15 дней мы можем столкнуться с новым для себя явлением. То есть происходит уже не тромбообразование, где требуются препараты для расщепления тромбов, а, наоборот, избыточное расщепление наших тканей, – продолжил Громов. – В этот момент нам такие препараты (тромболитики – ред.) не совсем уже нужны".

После того, как была обнародована информация о пользе такого препарата, как тромбовазим, спрос на него заметно увеличился. Однако в случае заражения коронавирусом он не всегда эффективен, считает тромболог. По его мнению, это хороший препарат, но у каждого препарата есть своя ниша.

"Тромбовазим хорош при тромбозах периферических, то есть он удобен именно тем, что можно пить чисто капсулы. Этот препарат (…) будет свежий тромб немного растворять. На стадии легочного тромба препарат будет работать замечательно, – пояснил Громов. – Но дальше-то происходит процесс гиперфибринолиза, избыточное растворение белков, и тогда накопление белков в плазме крови может привести к патологическим аутоиммунным реакциям".

Из-за несвоевременного применения препарата может возникнуть васкулит (воспаление сосудов) с поражением, например, пальцев рук и ног или кожи лица.

"Поэтому применение всех этих препаратов должно… Во-первых, нужен врач для того, чтобы их применять, во-вторых, они должны четко соответствовать тому синдрому, который вы лечите", – заключил тромболог.

Он подчеркнул, что волшебной таблетки от COVID-19 нет, поскольку у всех болезнь развивается индивидуально.