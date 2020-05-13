Выпускные вечера в школах перенесут на неопределенный срок

13.05.2020, 14:45, Новости дня

Проведение выпускных вечеров в традиционном формате связано с большим риском. Об этом сегодня шла речь в региональном министерстве образования, передают "Вести: Приморье". Скорее всего, праздничные мероприятия в школах Приморского края будут перенесены, заявил глава ведомства Натальи Бондаренко. Точные даты назвать пока не представляется возможным.

Сложные эпидемиологические условия из-за эпидемии коронавирусной инфекции, к сожалению, сохраняются. Массовые мероприятия по-прежнему под строгим запретом. Так что проводить сейчас очные встречи с большим количеством участников просто неразумно, подчеркнула Наталья Бондаренко. Конечно, очень жаль, что эпидемия совпала с временем проведения такого важного для каждого выпускника мероприятия. Его перенос на более позднее время — вынужденная, но обязательная мера, отметила глава Минобра.

Кроме темы выпускных вечеров на заседании был затронут вопрос о летнем отдыхе. В этом году планировалось организовать его примерно для 200 тысяч детей. Сейчас оздовительная компания в регионе под большим вопросом, заявил зампред правительства Приморья. С уверенностью можно сказать, что многие пришкольные лагеря 1 июня не откроются.

Сейчас пути решения создавшейся ситуации правительство края обсуждают совместно с учителями, сообщили в пресс-службе. Возможно, часть мероприятий удастся организовать дистанционно, отметила Наталья Бондаренко.

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ГТРК "Владивосток"