Нижегородским салонам красоты разрешат выйти из карантина только после установки видеокамер

13.05.2020, 14:35, Новости дня

В рамках смягчения режима “повышенной готовности” в Нижегородской области могут разрешить работу салонам красоты, парикмахерским и магазинам непродовольственных товаров, только если там установят камеры видеонаблюдения внутри помещений.

Соответствующий указ подписал губернатор области Глеб Никитин.

Салонам красоты и парикмахерским обещают компенсировать 50% от затрат на видеонаблюдение, но не более 3000 рублей на одну камеру, отмечается в указе.

Владельцы салонов в регионе отмечают, что средства для выполнения условий возобновления работы есть не у всех. По данным специалистов по видеоаналитике, одному салону красоты понадобится от 100 до 150 тысяч рублей для установки необходимой системы.

Власти предписывают установить камеры на входах и в местах приема посетителей. Камеры должны подключить к системе видеоаналитики Министерства информационных технологий и связи региона.

“Видеоконтроль не заменяет инспекторского контроля, но их совокупность позволит обеспечить безопасность в таких сложных сферах, как бытовое обслуживание и общественное питание”, – пояснил Никитин.

Когда именно Нижегородская область начнет первый этап снятия ограничений, пока неизвестно. Технические требования подключения к видеонаблюдению утвердят к 15 мая, также к этому времени разработают порядок возмещения затрат на покупку камер.

Так возобновить свою работу смогут предприятия по техническому обслуживанию автомобилей, ателье, прачечные, химчистки и организации общественного питания.

С 27 марта в Москве с помощью системы видеонаблюдения “Безопасный город” следят за соблюдением жителями города режима самоизоляции. Около 190 тысяч камер, по данным мэрии, установлены на дверях подъездов жилых домов, остановках общественного транспорта и турникетах в метро.