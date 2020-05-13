Власти Казахстана изменили правила выплаты пособия в 42 500 тенге и приостановили прием заявок на него

13.05.2020, 14:35, Новости дня

Власти Казахстана изменили правила выплаты “коронавирусного” пособия в 42 500 тенге (95 долларов) и приостановили прием заявок на него. Полный приказ опубликован на сайте Министерства труда и социальной защиты Казахстана.

“Те заявления, которые были поданы до 11 мая, Минтруда рассмотрит и в случае положительного заключения выплатит 42 500 тенге”, – заявил министр соцзащиты Биржан Нурымбетов, чьим именем подписан приказ.

42 500 тенге президент Токаев пообещал выплачивать казахстанцам, которые потеряли работу и доход из-за коронавируса и введенного в Казахстане карантина. Но кто именно имеет право на эти деньги, было не вполне ясно, а Минтруд даже обещал преследовать за мошенничество тех, кто получил пособие незаконно. Но потом, после возмущения, заявил, что этого делать не будут.

Согласно новым правилам, теперь пособие не смогут получить:

работники юридических лиц, акции и доли участия в уставном капитале которых прямо или косвенно принадлежат государству;

работники банков второго уровня и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;

лица, которые год до введения карантина не платили отчисления в Фонд социального страхования (за исключением плательщиков ЕСП, единого социального платежа);

индивидуальные предприниматели – плательщики ЕСП, которые не платили этот платеж в течение двенадцати месяцев до даты подачи заявления;

физические лица, которые получали деньги по гражданско-правовым договорам, но год не платили отчисления в пенсионные фонды;

лица, которые по совместительству работали на двух и более работах, включая предпринимательскую деятельность, – если простой случился на одной из работ;

лица, которые впервые уплатили ЕСП только после введения чрезвычайного положения – при условии, что они получают пенсию, или пособие, или социальные выплаты;

люди, которые не имеют регистрации в органах внутренних дел в связи с выездом на постоянное местожительство за пределы Казахстана;

те, кто отбывает наказание в тюрьмах или колониях.

Телеканал Настоящее Время уже рассказывал истории нескольких жителей Казахстана, которым власти отказали в выплате пособий:

Среди них была жительница Алматы Айгерим Сугурбекова: ей не дали денег из-за того, что налоговики посчитали, что у нее есть два источника дохода. Не дали пособие и мастеру по установке дверей и окон Алексею Барышеву – из-за того, что он не делал никаких социальных отчислений в государственные фонды.