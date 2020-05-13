Лавров раскритиковал США за отказ от транспарентности биолабораторий

13.05.2020, 14:30, Новости дня

Отказ Вашингтона поддержать создание механизма верификации в Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия заставляет задуматься о целях США в их зарубежных биолабораториях, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«С 2001 года, уже скоро будет 20 лет, как РФ вместе с большинством других стран, включая КНР, выступает за договоренность о подготовке соответствующего протокола к этой конвенции, который бы создавал механизм верификации и проверки выполнения странами – участницами конвенции своего обязательства не создавать биологическое оружие», – передает его слова ТАСС.

Он заметил, что против этого категорически выступают США, причем практически в одиночку.

«Эта проблема обострилась, и нежелание обеспечивать транспарентность своей военно-биологической деятельности в различных регионах мира наводит на вопросы о том, что все- таки на самом деле происходит и какие цели преследуются», – сказал Лавров.

Министр заметил, что РФ же ведет активный диалог с партнерами на площадках СНГ и ШОС, и есть позитивные примеры на этот счет.

«Мы заключили межправительственный меморандум с Таджикистаном, готовим аналогичный документ с нашими коллегами из Узбекистана, ведем соответствующие консультации с другими странами на постсоветском пространстве, включая Казахстан, Армению и других наших соседей. Считаю, что эта работа весьма и весьма полезна, чтобы развеять любые озабоченности, которые могут возникать в связи с возникновением такого рода инфекционных заболеваний», – сказал глава российского МИД.

Он подчеркнул, что все страны должны подойти к проблеме на универсальной основе, а оптимальным вариантом назвал создание механизма верификации.

«Оптимальным вариантом для всех нас, всех членов мирового сообщества была бы договоренность о создании верификационного механизма к универсальной конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия. Работу на этом направлении мы, конечно же, будем продолжать», – сообщил Лавров.

Он также сообщил, что вопросы биологической безопасности будут отдельно рассмотрены на саммите Шанхайской организации сотрудничества в РФ в июле, передает РИА «Новости».

«Что касается конкретно ШОС, к саммиту, который состоится в этом году в Санкт-Петербурге, я уже упомянул, готовится специальной набор документов, который будет посвящен и плану действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, и отдельным блоком будут рассматриваться вопросы биологической безопасности», – сообщил Лавров.

Он выразил надежду, что подготовительная работа экспертов позволит лидерам ШОС принять на саммите решения по обеспечению транспарентности деятельности в сфере биологической безопасности в универсальном масштабе.

В конце апреля посольство США в Киеве заявило, что американские биолаборатории работают на Украине законно. Так дипломаты ответили на заявление партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» о том, что исследовательские центры могут стать источником эпидемий. Позже посольство удалило со своего сайта информацию о работе лабораторий в стране, которые занимаются изучением опасных патогенов.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об опасных биолабораториях США на границах с Россией.