Назван ТОП-5 видов орехов, действующих не хуже лекарств

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13.05.2020, 14:30, Разное

Орехи обладают противовоспалительными свойствами, а также защищают сосуды от различных патологических изменений. Врачи перечислили самые полезные в этом плане виды орехов, составив ТОП-5.
Прежде всего, они должны содержать большое количество омега-3 и жирных кислот, что снизит уровень холестерина, а также является профилактическим средством от развития инсульта или сердечного приступа. Под эти критерии подходят орехи лещины, улучшающие функционирование сердечно-сосудистой системы и мозга, стоит выделить и большое содержание витаминов группы В и Е. Что касается грецких орехов, то помимо жирных кислот омега-3 и омега-6, они способны нормализовать уровень сахара в крови, а также обеспечить активный кровоток, который препятствует развитию застойных сердечных явлений. Орехи пекан обладают моно- и полиненасыщенными жирными кислотами.

Всего лишь 2 бразильских ореха в день полностью обеспечат потребность человеческого организма в селене – данный микроэлемент может уничтожать свободных радикалов, окисляющих организм и повреждающих его клетки. Фисташки содержат антиоксиданты и являются одними из лучших защитников от развития онкологических заболеваний, подытожили специалисты.



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