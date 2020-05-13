Кремль поддержал предложение наградить борющихся с коронавирусом врачей

13.05.2020, 14:30, Новости дня

В Кремле поддержали предложение главы Минздрава Михаила Мурашко наградить врачей, которые борются с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее госпитализированный с вирусом.

Предложение отметить медиков, помогающих пациентам с COVID-19, высказал министр здравоохранения в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.

«Те врачи-герои, которые сегодня оказывают помощь, однозначно их нужно будет отметить государственными наградами», – приводит слова Мурашко РИА «Новости».

Глава ведомства подчеркнул, что в обществе отношение к медикам поменялось в лучшую сторону, он надеется, что такое отношение не изменится после завершения пандемии.

«Нет сомнений», – ответил Песков на вопрос о рассмотрении предложения министра.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал вовремя осуществлять доплаты борющимся с коронавирусом врачам.

Напомним, Песков сам сообщил о заболевании коронавирусом, он вместе с супругой Татьяной Навкой находится в больнице.